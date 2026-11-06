Coup d'arrêt pour Publicis après une dégradation d'UBS

Après six séances consécutives de hausse, le géant publicitaire marque le pas à la Bourse de Paris, où son titre cède 2 %. Ce repli intervient dans le sillage d'un abaissement de recommandation d'UBS, qui passe d' acheter à neutre. La banque suisse ramène également son objectif de cours de 109 à 100 euros, jugeant désormais limité le potentiel de progression de la valeur.

Malgré les solides gains de parts de marché enregistrés ces dernières années, UBS anticipe un ralentissement de la croissance du groupe à moyen terme. La banque table sur une progression organique du revenu net d'environ 3,5 % en 2028, soit 0,9 point de moins que le consensus.

La valorisation du titre constitue également un frein. Publicis se négocie autour de 12 fois ses bénéfices attendus, contre 7 fois pour Omnicom et 7,5 fois pour WPP. Une prime jugée élevée par UBS au regard des perspectives de croissance des résultats.

UBS estime par ailleurs que l'intelligence artificielle pourrait, à terme, exercer une pression sur les prix et les marges du secteur publicitaire.

Si Publicis devrait continuer à gagner des parts de marché, UBS privilégie désormais Omnicom, dont elle juge les perspectives de croissance des bénéfices plus attractives à moyen terme.

L'action Publicis bondit de 15% depuis le début de l'année.