Coup d'arrêt pour le CAC 40 ; L'Oréal et Hermès en berne

(AOF) - Après avoir battu hier un nouveau record absolu en séance (8 271,48 points) et en clôture (8 258,86 points,), l’indice phare de la Bourse de Paris cale ce mercredi, lesté par L'Oréal (-5,55% à 375,90 euros) et Hermès (-4,22% à 2155 euros) logés en queue de peloton après leurs revenus trimestriels. Au chapitre macroéconomique, l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est maintenue à un niveau stable le mois dernier, contrairement aux prévisions, entraîne une baisse de la livre sterling et du rendement du Gilt à 10 ans.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré hier ne pas vouloir d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine qui serait inutile.