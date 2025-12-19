Coty vend le reste de sa participation dans Wella pour 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Changement de la source)
Coty COTY.N a déclaré vendredi avoir vendu sa participation restante de 25,8% dans Wella à KKR
KKR.N pour 750 millions de dollars.
Coty a déclaré avoir droit à 45% de tout produit provenant d'une nouvelle vente ou d'une introduction en bourse de la marque de soins capillaires.
