Coty vend à KKR sa dernière participation dans Wella

(AOF) - Coty Inc. a vendu sa participation résiduelle de 25,8% dans Wella (entreprise allemande active dans le domaine des cosmétiques) à des comptes de capitaux gérés par KKR et à ses sociétés affiliées. Selon les termes de la transaction, Coty recevra un versement initial en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% de tout produit provenant d’une vente ultérieure ou d’une introduction en bourse (IPO) de l'entreprise, une fois que le rendement préférentiel de KKR aura été atteint.

Compte tenu de la solide performance récente et prévue de Wella, ainsi que des valorisations actuelles du marché, Coty anticipe un fort potentiel de revenus complémentaires en numéraire, ce qui rapprocherait le produit brut total de la valeur comptable de son investissement dans Wella.

En outre, Coty a l'intention d'utiliser la majeure partie du produit net d'impôts de la vente de Wella, lié à cette transaction, pour réduire sa dette à court et long terme. Ce produit, conjugué à la solide génération de flux de trésorerie disponible (plus de 350 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2026), devrait permettre de ramener le levier financier net de Coty à environ 3x d'ici la fin de l'année civile 2025.