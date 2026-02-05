Coty se recentre sur ses marques principales sous la houlette de son nouveau directeur général et annule ses perspectives pour l'ensemble de l'année

Le nouveau directeur général Strobel déclare que les performances de Coty au cours des 18 derniers mois ont été décevantes

Coty prévoit un bénéfice de base pour le troisième trimestre inférieur aux estimations, avec une baisse de 200 à 300 points de base de la marge brute

Les revenus du 2ème trimestre sont légèrement supérieurs aux attentes

Le ratio dette nette/bénéfice de base ajusté atteint son niveau le plus bas depuis neuf ans

Le propriétaire de CoverGirl, Coty COTY.N , a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année jeudi, alors qu'il a lancé une stratégie axée sur les marques principales. Le nouveau directeur général par intérim Markus Strobel a appelé à une meilleure discipline et à une meilleure exécution afin de redresser les performances financières moroses.

Strobel, un vétéran de Procter & Gamble qui a succédé à Sue Nabi le 1er janvier, est confronté à un défi de taille pour relancer les ventes, en particulier dans la division cosmétique grand public de Coty, alors que la concurrence des nouvelles marques de beauté et des grands rivaux tels que L'Oréal

OREP.PA s'intensifie.

Les actions de Coty ont baissé d'environ 7 % après la clôture. Elles ont chuté d'environ 73 % au cours des deux dernières années.

La société concentrait déjà ses efforts sur ses parfums de prestige, initiant en septembre une révision stratégique

de sa division beauté grand public, qui pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, mais Strobel exige maintenant une concentration encore plus nette.

LE directeur général DÉPLORE DES RÉSULTATS FINANCIERS "DÉCEVANTS

"Nos performances financières au cours de l'année et demie écoulée ont été décevantes, et le cours actuel de notre action reflète cette réalité", a déclaré Strobel dans un communiqué. "Coty dispose d'actifs et de capacités exceptionnels, mais nous n'avons pas atteint le niveau de performance que nous devrions."

Coty a déclaré une augmentation de 0,5 % en glissement annuel du revenu net pour son deuxième trimestre, terminé le 31 décembre, à 1,68 milliard de dollars, légèrement au-dessus des attentes des analystes, mais a déclaré qu'il prévoyait que les marges brutes du troisième trimestre diminueraient de 200 à 300 points de base par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Avec les dépenses publicitaires prévues pour relancer l'amélioration des parts de marché, Coty s'attend à ce que l'Ebitda ajusté du troisième trimestre tombe à 100-110 millions de dollars, bien en dessous de la prévision moyenne des analystes de 201,6 millions de dollars de bénéfices de base pour ce trimestre.

Le changement stratégique - baptisé "Coty. Curated" - vise à réduire la complexité, a déclaré le directeur financier Laurent Mercier à Reuters, en instillant un état d'esprit "moins, c'est plus" pour piloter les activités de base et se concentrer sur les icônes clés.

"Nous allons sélectionner... les grandes marques où nous avons de grands actifs, où nous savons que nous avons les gagnants, et vraiment réaffecter cet argent sur ces actifs."

Mercier a mis en avant Kylie Cosmetics, qui a doublé de taille au cours des trois dernières années, ainsi que les licences à long terme avec Burberry et Marc Jacobs comme étant certains des meilleurs actifs de Coty.

L'ENDETTEMENT ET L'EFFET DE LEVIER AU PLUS BAS DEPUIS NEUF ANS

Le nouveau plan pourrait déboucher sur une Coty plus légère. Sa licence avec la marque de soins de la peau Orveda, cofondée par l'ancien directeur général de Coty, Nabi, est l'un des éléments à supprimer, car l'entreprise se concentre sur "l'échelle, la portée et la rentabilité".

Coty a vendu sa participation restante de 25,8 % dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars en décembre, utilisant la majeure partie du produit pour rembourser la dette à long terme. Le ratio dette nette/bénéfice de base ajusté de la société (Ebitda) a atteint son niveau le plus bas en neuf ans, à savoir 2,7x.

Coty a déclaré qu'elle pourrait recevoir des recettes supplémentaires d'une introduction en bourse de Wella, que des sources ont déclaré à Reuters et qui pourrait avoir lieu aux États-Unis dès cette année.

D'autres vents contraires persistent. Coty perd sa licence EXCLUSIVE de parfums et de produits de beauté Gucci en 2028 après que Kering PRTP.PA a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal et de plus en plus d'acheteurs conscients de l'inflation se tournent vers des marques de cosmétiques abordables telles que Elf Beauty ELF.N .