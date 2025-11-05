Coty prévoit un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue en matière de parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Prerna Bedi

Coty COTY.N , société mère de CoverGirl, a prévu pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires à données comparables supérieur à ses prévisions antérieures, misant sur une demande soutenue pour les parfums Calvin Klein et Hugo Boss, même si les clients réduisent leurs dépenses pour les produits de maquillage et de soins de la peau.

La société avait précédemment prévu que les ventes du deuxième trimestre baisseraient de 3 à 5 %.

Coty a déclaré au début de l'année qu'elle avait lancé un examen stratégique de son activité beauté qui pourrait conduire à la vente de marques telles que Rimmel et CoverGirl, dans le but de se recentrer sur son segment des parfums dans un contexte de faiblesse persistante de la demande de produits cosmétiques de couleur.

Les parfums et les senteurs sont une catégorie très résistante pour Coty, et se comportent bien sur l'ensemble du spectre, depuis les options de masse à 5 dollars jusqu'à l'ultra-premium à 500 dollars, a déclaré le directeur financier Laurent Mercier dans une interview accordée à Reuters.

La semaine dernière, Estee Lauder EL.N a également fait état d'une forte demande pour ses parfums et d'une hausse en Chine.

Coty, cependant, n'a pas atteint les estimations de bénéfices du premier trimestre, les détaillants ayant réduit leurs commandes dans un contexte d'incertitude macroéconomique et tarifaire.

Le conglomérat français de la beauté et leader du secteur, L'Oréal OREP.PA , qui est sur le point d'acheter l'activité beauté de Kering PRTP.PA , y compris les droits de Gucci , a annoncé des ventes plus faibles que prévu au troisième trimestre le mois dernier, plombées par ses performances en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Coty, qui détient actuellement les droits de Gucci Beauty, continuera à exploiter la marque pendant la durée de l'accord, a déclaré Mercier.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 12 cents au cours du premier trimestre, contre une estimation moyenne de 15 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires net a chuté de 6 % pour atteindre 1,58 milliard de dollars.

Pour le deuxième trimestre, elle prévoit un bénéfice ajusté compris entre 18 et 21 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à 19 cents.

Les actions de Coty ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année.