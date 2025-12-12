 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coty plonge après la publication d'un rapport indiquant que le directeur général et le président pourraient quitter l'entreprise, l'actionnaire JAB envisageant un changement de direction
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty COTY.N , ont baissé d'environ 2 % à 3,27 dollars ** L'actionnaire majoritaire de la société , JAB Holding, prévoit un remaniement de la direction, avec pour conséquence le départ de la directrice générale Sue Nabi, rapporte le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet ** Cette décision intervient alors que Coty envisage de vendre son activité cosmétique pour se concentrer sur le segment plus rentable des parfums ** Le fabricant de vêtements d'athlétisme Lululemon Athletica

LULU.O a annoncé jeudi le départ du directeur général Calvin McDonald en janvier, après environ sept ans à la tête de l'entreprise

** Coty et JAB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 52% depuis le début de l'année

Valeurs associées

COTY RG-A
3,275 USD NYSE -1,80%
LULULEMON ATHL
205,9490 USD NASDAQ +10,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank