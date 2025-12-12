Coty plonge après la publication d'un rapport indiquant que le directeur général et le président pourraient quitter l'entreprise, l'actionnaire JAB envisageant un changement de direction

12 décembre - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty COTY.N , ont baissé d'environ 2 % à 3,27 dollars ** L'actionnaire majoritaire de la société , JAB Holding, prévoit un remaniement de la direction, avec pour conséquence le départ de la directrice générale Sue Nabi, rapporte le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet ** Cette décision intervient alors que Coty envisage de vendre son activité cosmétique pour se concentrer sur le segment plus rentable des parfums ** Le fabricant de vêtements d'athlétisme Lululemon Athletica

LULU.O a annoncé jeudi le départ du directeur général Calvin McDonald en janvier, après environ sept ans à la tête de l'entreprise

** Coty et JAB n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 52% depuis le début de l'année