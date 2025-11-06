 Aller au contenu principal
Coty optimiste sur un retour à la croissance des ventes
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:15

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le bénéfice net de Coty a reculé de 19%, à 64,6 millions de dollars, en glissement annuel. Par action, le bénéfice ressort à 0,07 dollar, soit un repli de 22%. Le chiffre d'affaires a diminué de 6%, à 1,58 milliard de dollars, sur un an. Sur cette période, l'Ebitda ajusté s'élève à 296,1 millions de dollars, en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. La marge d'Ebitda ajustée de 18,8% reflète une baisse de 270 points de base.

Côté perspectives, Coty prévoit que les ventes à périmètre constant au deuxième trimestre à venir se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions. Elles sont attendues entre 3 et 5%.

A l'inverse, la multinationale américaine de produits de beauté continue de tabler sur un retour à la croissance des ventes à périmètre constant au second semestre de cet exercice, malgré une performance bien décevante sur ce premier trimestre.

En outre, la société prévoit également un retour à la croissance de l'Ebitda ajusté sur le second semestre. Elle vise un objectif de 1 milliard de dollars sur l'exercice en cours.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

COTY RG-A
3,4995 EUR Euronext Paris +7,02%
COTY RG-A
3,740 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

