Coty optimiste sur un retour à la croissance des ventes

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025/2026, le bénéfice net de Coty a reculé de 19%, à 64,6 millions de dollars, en glissement annuel. Par action, le bénéfice ressort à 0,07 dollar, soit un repli de 22%. Le chiffre d'affaires a diminué de 6%, à 1,58 milliard de dollars, sur un an. Sur cette période, l'Ebitda ajusté s'élève à 296,1 millions de dollars, en baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. La marge d'Ebitda ajustée de 18,8% reflète une baisse de 270 points de base.

Côté perspectives, Coty prévoit que les ventes à périmètre constant au deuxième trimestre à venir se situeront dans la fourchette haute de ses prévisions. Elles sont attendues entre 3 et 5%.

A l'inverse, la multinationale américaine de produits de beauté continue de tabler sur un retour à la croissance des ventes à périmètre constant au second semestre de cet exercice, malgré une performance bien décevante sur ce premier trimestre.

En outre, la société prévoit également un retour à la croissance de l'Ebitda ajusté sur le second semestre. Elle vise un objectif de 1 milliard de dollars sur l'exercice en cours.

