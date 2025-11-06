Coty optimiste pour le reste de l'année malgré des résultats en recul au premier trimestre

Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )

Le groupe américain de cosmétiques Coty a annoncé mercredi des résultats en baisse au premier trimestre de son exercice décalé mais prévoit "un retour à la croissance au second semestre 2026".

Au premier trimestre (juillet à septembre), le bénéfice net a chuté de 19% à 64,6 millions de dollars. Son chiffre d'affaires a accusé une baisse de 6% à 1,58 milliard.

"Nous prévoyons que les ventes du deuxième trimestre se situeront dans la partie supérieure de nos prévisions précédentes, avec un retour à la croissance des ventes et des bénéfices au second semestre de l'exercice 2026", annonce le groupe dans son communiqué.

"Les progrès stratégiques de Coty s’accélèrent", notamment "portés par un portefeuille ciblé et optimisé", déclare la directrice générale de Coty, Sue Nabi, citée dans le communiqué.

Coty a annoncé en septembre le lancement d'une revue stratégique de sa division de cosmétiques grand public pour se recentrer sur la parfumerie avec le rapprochement des divisions de parfums "prestige" et "grand public".

Sur la catégorie "ultra premium", c'est-à-dire des parfums vendus plus de 150 euros, les ventes de Coty (Jil Sander, Chloé, infiniment Coty, Burberry, Gucci...) ont progressé "de 17%", a indiqué à l'AFP le directeur administratif et financier Laurent Mercier.

Mais Coty est en passe de perdre la licence Gucci, alors que groupe de luxe Kering, propriétaire de la marque italienne, vend sa division beauté au numéro un mondial des cosmétiques, le français L'Oréal.

L'accord comprend "les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de 50 ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty", prévue en 2028.

"Coty continue d'exploiter Gucci Beauty conformément à son accord actuel, en se concentrant désormais sur l'optimisation de la marque pendant la durée restante", selon le communiqué de Coty.

"Même en excluant la licence Gucci, Coty reste le numéro trois des parfums de prestige et c'est une position que nous allons renforcer en dynamisant nos marques phare et en ajoutant de nouvelles licences à notre portefeuille", a souligné M. Mercier.