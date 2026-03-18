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Coty nomme cinq nouveaux administrateurs indépendants dans le cadre de la refonte de son conseil d'administration
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de CoverGirl, Coty

COTY.N , a déclaré mercredi qu'elle a nommé cinq nouveaux administrateurs, alors qu'elle cherche à renforcer son conseil d'administration avec une expertise dans les domaines de la beauté, de la création de marques, du commerce numérique et de la finance.

Voici quelques détails clés:

* Les nouveaux administrateurs sont Carsten Fischer, Alia Gogi, Robert Kunze-Concewitz, Maria Carla Liuni et Stephanie Plaines, qui ont occupé des postes de direction chez Shiseido, Procter & Gamble, Ferrari, Bulgari, Pandora, Campari Group, Starbucks, Walmart et Sephora.

* Robert Singer quittera le conseil d'administration de la société le 30 juin. Beatrice Ballini, Isabelle Parize et Anna Adeola Makanju ont démissionné du conseil d'administration, avec effet immédiat.

* Le mois dernier, Markus Strobel, le nouveau directeur général par intérim de Coty, a lancé une stratégie axée sur les marques principales et a appelé à une amélioration de la discipline et de l'exécution afin de redresser les performances financières médiocres.

* Les actions de la société ont chuté de plus de 31 % depuis le début de l'année, Coty s'efforçant de relancer ses ventes dans un contexte de concurrence accrue de la part de nouvelles marques de produits de beauté et de rivaux plus importants tels que L'Oréal OREP.PA .

Valeurs associées

COTY RG-A
2,125 USD NYSE -2,52%
L'OREAL
350,200 EUR Euronext Paris -0,62%
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