Coty : Markus Strobel nommé directeur général par intérim
information fournie par AOF 22/12/2025 à 11:30

(AOF) - Coty Inc. a annoncé aujourd'hui que Markus Strobel deviendra président exécutif du conseil d'administration et directeur général par intérim, à compter du 1er janvier 2026. Il rejoint cette multinationale américaine de produits de beauté et de soin après avoir travaillé 33 ans chez Procter & Gamble (P&G), où il occupait dernièrement le poste de président de l'activité mondiale "Skin & Personal Care" (soin de la peau et hygiène corporelle). Ce pôle comprenait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars regroupant plus de 12 marques internationales.

Markus Strobel succède à Peter Harf, qui prendra sa retraite du conseil d'administration de Coty après plus de trois décennies de service, ainsi qu'à Sue Nabi, qui quittera ses fonctions de directrice générale après un mandat de cinq ans.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

COTY RG-A
2,6605 EUR Euronext Paris -5,54%
COTY RG-A
3,255 USD NYSE +0,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

