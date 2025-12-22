Coty : Markus Strobel nommé directeur général par intérim

(AOF) - Coty Inc. a annoncé aujourd'hui que Markus Strobel deviendra président exécutif du conseil d'administration et directeur général par intérim, à compter du 1er janvier 2026. Il rejoint cette multinationale américaine de produits de beauté et de soin après avoir travaillé 33 ans chez Procter & Gamble (P&G), où il occupait dernièrement le poste de président de l'activité mondiale "Skin & Personal Care" (soin de la peau et hygiène corporelle). Ce pôle comprenait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars regroupant plus de 12 marques internationales.

Markus Strobel succède à Peter Harf, qui prendra sa retraite du conseil d'administration de Coty après plus de trois décennies de service, ainsi qu'à Sue Nabi, qui quittera ses fonctions de directrice générale après un mandat de cinq ans.

