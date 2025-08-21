 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 917,16
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coty, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Walmart...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street-
information fournie par AOF 21/08/2025 à 14:42

(AOF) - Coty

Coty a dévoilé des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de près de 15 000 m2 sur le site biopharmaceutique de Fujifilm à Holly Springs (Caroline du Nord). Il s'agit d'un engagement de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui doit permette de créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication. Dans les mois à venir, la société a également l'intention de partager les plans pour des installations de fabrication avancées supplémentaires aux États-Unis ainsi que l'expansion des sites américains actuels.

Lockheed Martin

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, a décroché un contrat de 43 millions de dollars avec l'armée américaine, afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique pour permettre l'intégration rapide des systèmes aériens sans pilote et le développement de l'architecture en utilisant l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.

Walmart

Walmart, dont le titre se replie de 2,5% en avant-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal 2025/2026. Mais le groupe a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre pour la première fois en 13 trimestres, ressortant à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Le bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars (contre 5,93 milliards attendus), en essor de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

COTY RG-A
3,7620 EUR Euronext Paris -9,63%
COTY RG-A
4,820 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
178,845 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
446,000 USD NYSE 0,00%
WALMART
102,580 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 14:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

