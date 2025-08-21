Coty, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Walmart...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Coty

Coty a dévoilé des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de près de 15 000 m2 sur le site biopharmaceutique de Fujifilm à Holly Springs (Caroline du Nord). Il s'agit d'un engagement de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui doit permette de créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication. Dans les mois à venir, la société a également l'intention de partager les plans pour des installations de fabrication avancées supplémentaires aux États-Unis ainsi que l'expansion des sites américains actuels.

Lockheed Martin

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, a décroché un contrat de 43 millions de dollars avec l'armée américaine, afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique pour permettre l'intégration rapide des systèmes aériens sans pilote et le développement de l'architecture en utilisant l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.

Walmart

Walmart, dont le titre se replie de 2,5% en avant-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal 2025/2026. Mais le groupe a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre pour la première fois en 13 trimestres, ressortant à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Le bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars (contre 5,93 milliards attendus), en essor de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.