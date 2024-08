Coty : forte chute de ses bénéfices annuels

(AOF) - Au cours de l'exercice 2024, le bénéfice net déclaré du groupe de cosmétiques Coty a chuté de 85%, ressortant à 76,2 millions de dollars contre 495 millions de dollars l'année précédente. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12 % pour atteindre 1,091 milliard de dollars, dépassant ses prévisions : entre 1,08 et 1,09 milliard de dollars. Cela a généré une marge d'Ebitda ajusté de 17,8 %, soit une hausse de 30 points de base d'une année sur l'autre et dans le haut de la fourchette des prévisions de Coty.

Le groupe a généré un bénéfice d'exploitation déclaré de 546,7 millions de dollars, soit une hausse de 1% sur un an, avec une marge opérationnelle déclarée de 8,9%.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 11 % en données comparables, s'élèvant à 6,11 milliards de dollars.

Côté perspectives, Coty vise une croissance de l'Ebitda ajusté de 9 à 11 % pour l'exercice 2025, pour atteindre entre 1,19 à 1,21 milliard de dollars, "malgré les vents contraires attendus en matière de change et les bénéfices défavorables liés à la cession de la licence Lacoste". Cela implique une augmentation de la marge d'Ebitda ajusté de 10 à 30 points de base.

Il vise un BPA ajusté entre 0,54 et 0,57 dollar, ce qui implique une forte croissance de 15 à 20%.

Enfin, Coty s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 augmente d'un pourcentage à deux chiffres par rapport à l'année précédente, pour atteindre la fourchette basse à moyenne de 400 millions de dollars. Sur l'exercice 2024, le free cash flow s'élèvent à 369,4 millions de dollars, soit une diminution de 33,5 millions de dollars d'une année sur l'autre.

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,