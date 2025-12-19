Coty, FedEx, Nike...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Coty

Coty Inc. a vendu sa participation résiduelle de 25,8% dans Wella (entreprise allemande active dans le domaine des cosmétiques) à des comptes de capitaux gérés par KKR et à ses sociétés affiliées. Selon les termes de la transaction, Coty recevra un versement initial en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% de tout produit provenant d'une vente ultérieure ou d'une introduction en bourse (IPO) de l'entreprise, une fois que le rendement préférentiel de KKR aura été atteint.

FedEx

A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires 5 à 6% en glissement annuel, contre une prévision initiale de 4 à 6%. Le bénéfice dilué par action (BPA) devrait être compris entre 14,80 et 16 dollars, contre une fourchette antérieure de 14,20 à 16 dollars. Sur ce trimestre, ses revenus ont progressé de près de 7% en glissement annuel à 23,5 milliards de dollars.

Nike

Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,22 milliards. Mais les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%.

IA/département américain de l'Energie

Aux Etats-Unis, le Département de l'Energie (DOE) a annoncé hier qu'il s'est associé à 24 partenaires pour lancer la "Mission Genesis". Ce programme national d'envergure mise sur l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique, consolider la sécurité nationale et moderniser le secteur de l'énergie. Cette initiative concrétise la stratégie du camp de Donald Trump sur l'IA, dont l'objectif est de lever les freins à l'innovation, de garantir l'indépendance technologique face aux puissances rivales et de mobiliser tout le potentiel scientifique des Etats-Unis.