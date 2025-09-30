 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Coty envisage de vendre ou de céder CoverGirl, selon le WSJ
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 07:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N procède à un examen stratégique de CoverGirl et de ses autres marques de beauté grand public, et envisagera des options telles que la vente ou la scission, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant une annonce de la société examinée par le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COTY RG-A
4,005 USD NYSE -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    (Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.
    Trump fixe des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre et des produits en bois
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite

  • Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lors d'une conférence de presse, pour annoncer des partenariats sur les services d'IA, à Séoul
    OpenAI-Le CA au S1 bondit de 16% à environ $4,3 mds, selon The Information
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:16 

    La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé à la Place de la Bourse à Paris
    Prudence en vue en Europe, risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:14 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues mardi sur une note prudente avec la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques et l'incertitude sur une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank