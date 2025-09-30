Coty envisage de vendre ou de céder CoverGirl, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N procède à un examen stratégique de CoverGirl et de ses autres marques de beauté grand public, et envisagera des options telles que la vente ou la scission, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant une annonce de la société examinée par le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.