Coty en hausse à la suite de l'examen stratégique de ses activités dans le domaine de la beauté grand public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty < COTY.N >, ont augmenté de 2 % à 4,09 $ avant le marché

** La société lance une révision stratégique de son activité de beauté grand public pour se concentrer sur l'unité des parfums, plus rentable

** Le mouvement se concentrera sur le segment des cosmétiques de couleur de masse, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, pour des marques comme CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur ses activités autonomes au Brésil

** L'entreprise déclare qu'elle explorera également toutes les options, y compris les partenariats, les cessions et les scissions

** En août, Co a prévu une baisse des ventes au premier trimestre en raison de la baisse de la demande pour ses produits de beauté

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 42 % depuis le début de l'année