Coty, en difficulté, nomme un vétéran de P&G au poste de directeur général par intérim après le départ de Nabi

Coty nomme Markus Strobel directeur général et président par intérim à partir du 1er janvier

Sue Nabi quitte son poste de directeur général; Peter Harf se retire du conseil d'administration

Les actions ont baissé de plus de 50 % en 2025 en raison de la concurrence et des difficultés du marché de masse

Examen stratégique en cours pour l'unité de beauté grand public

Coty COTY.N a nommé lundi Markus Strobel, vétéran de Procter & Gamble, président et directeur général par intérim, lui confiant les rênes alors que le propriétaire de CoverGirl lutte contre la pression exercée sur ses activités de grande consommation et contre une chute brutale du cours de l'action. Les actions de Coty ont chuté de plus de 50 % cette année, la société luttant pour relancer ses ventes dans un contexte de concurrence accrue de la part de nouvelles marques de produits de beauté. Les actions cotées à Paris ont baissé d'environ 5 % lundi, tandis que les actions américaines n'étaient pas négociées avant la cloche. Strobel, qui a passé plus de trois décennies chez Procter & Gamble PG.N et a récemment dirigé sa division mondiale de soins de la peau et de soins personnels, succèdera à Sue Nabi, qui quitte son poste après cinq ans en tant que directeur général. Coty n'a pas précisé quand elle comptait nommer un chef permanent. Ce changement de direction est le dernier en date dans une industrie mondiale des biens de consommation confrontée à des habitudes de consommation divergentes.

M. Strobel, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, a travaillé avec des marques telles que Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino et Hugo Boss, ainsi qu'avec d'autres marques que Coty a acquises dans le cadre d'une transaction de 12,5 milliards de dollars il y a une dizaine d'années. Il deviendra également président exécutif, en remplacement de Peter Harf, qui se retire après plus de 30 ans passés au conseil d'administration de Coty. M. Harf a également quitté cette année ses fonctions de président et d'associé gérant de JAB Holding, le principal actionnaire de Coty. La recherche d'un directeur général permanent est en cours, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier, ajoutant que la nomination du nouveau président créait un moment naturel pour la succession de la direction.

JAB POUSSE À UNE REFONTE DE LA DIRECTION

Le Financial Times a rapporté ce mois-ci que JAB prévoyait un remaniement de la direction de Coty qui verrait le départ de Harf et de Nabi. JAB, qui gère plus de 40 milliards de dollars d'actifs, possède environ 52 % de Coty, selon les données de LSEG. Elle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais a publié la déclaration de Coty sur son site web. Nabi a supervisé une réduction de l'effet de levier, le ratio de la dette nette sur les bénéfices de base (Ebitda) passant de plus de sept fois en 2020 à moins de trois fois. Vendredi, Coty a achevé un plan de rationalisation du portefeuille pour 2020 en vendant sa participation restante de 25,8 % dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars.

LA BEAUTÉ GRAND PUBLIC À L'ÉTUDE Coty a déclaré que M. Strobel bénéficiait du plein soutien du conseil d'administration à un "moment charnière", alors qu'un examen stratégique de ses activités de beauté grand public est en cours. L'examen, lancé en septembre, pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, Coty se concentrant sur son unité de parfums, plus rentable.

"Je vois un potentiel énorme pour accélérer la croissance, renforcer notre position dans la beauté de prestige et de masse, et créer une valeur durable pour les actionnaires, les partenaires et les consommateurs du monde entier," a déclaré M. Strobel. Cependant, la concurrence accrue et le récent ralentissement du marché de la beauté sont plus à blâmer pour les problèmes de Coty que le leadership, a déclaré précédemment Ana Garcia, analyste chez CFRA Research, ajoutant que les ventes resteraient sous pression. Coty devrait également perdre sa licence EXCLUSIF pour les parfums et les produits de beauté Gucci en 2028 après que la société mère de Gucci, Kering PRTP.PA , ait accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal OREP.PA . Coty n'a pas atteint les estimations de bénéfices du premier trimestre , les détaillants ayant réduit leurs commandes dans un contexte d'incertitude économique et tarifaire. Elle a néanmoins prévu des ventes comparables au deuxième trimestre dans le haut de la fourchette de ses prévisions précédentes, misant sur une demande stable pour les parfums Calvin Klein et Hugo Boss.

LES ENTREPRISES DE BIENS DE CONSOMMATION REMANIENT LEUR DIRECTION Les entreprises de biens de consommation échangent leurs directeur général presque aussi rapidement que les équipes sportives changent d'entraîneur, car les conseils d'administration s'impatientent face à la faiblesse de la croissance, à l'incertitude des droits de douane américains et au défi d'attirer des consommateurs plus jeunes. Kraft Heinz a récemment nommé Steve Cahillane, ancien directeur de Kellogg, au poste de directeur général, tandis que Coca-Cola

KO.N et Lululemon LULU.O ont également nommé de nouveaux directeurs, rejoignant ainsi leurs pairs tels qu'Unilever

ULVR.L et Nestlé NESN.S dans la réorganisation de leur direction.