Coty dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel sur la demande internationale de parfums

Coty COTY.N a dépassé mercredi les estimations du marché pour son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses parfums haut de gamme en Europe et sur d'autres marchés internationaux.

La société s'est concentrée sur le lancement de produits pour ses parfums de prestige tels que Burberry Goddess ainsi que la ligne à venir sous la marque Hugo Boss afin de capitaliser sur la demande de parfums plus coûteux de la part des clients fortunés.

Le chiffre d'affaires de Coty au quatrième trimestre a chuté de 8 % pour atteindre 1,25 milliard de dollars, mais a dépassé les estimations de 1,20 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Dans le même temps, la société est confrontée à des détaillants américains de plus en plus prudents en raison des droits de douane et du déstockage, car les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses pour certains produits de beauté et de soins de la peau.

Coty prévoit une baisse de 6 à 8 % des ventes à périmètre constant au premier trimestre, contre une croissance de 4,5 % il y a un an. La société s'attend à ce que les lancements de produits dans ses catégories de produits de beauté de prestige et grand public contribuent à la croissance des ventes au cours du second semestre de l'année.

Coty a annoncé une perte trimestrielle ajustée de 5 cents par action, alors que les analystes estimaient un bénéfice de 2 cents par action. La perte comprend un impact négatif de 0,07 $ lié à l'évaluation à la valeur du marché d'un swap d'actions, en raison de la baisse du cours de l'action au cours du trimestre, a déclaré la société.

Ses actions ont chuté de près de 30 % depuis le début de l'année, après une chute de 44 % en 2024.

La société a également transféré la production de parfums de masse et de parfums de prestige d'entrée de gamme vendus aux États-Unis vers des usines de fabrication nationales afin d'atténuer certains effets des tarifs douaniers du président Donald Trump sur les importations aux États-Unis.

Les résultats d'exploitation de l'exercice 2025 comprenaient une charge de dépréciation d'actifs hors trésorerie de 212,8 millions de dollars enregistrée au troisième trimestre liée à son activité de cosmétiques de couleur en raison de la faiblesse de la demande aux États-Unis et en Europe, a déclaré la société.

La faiblesse de la demande dans le secteur de la vente au détail dans les aéroports de régions telles que la Chine continentale a également affecté les ventes des détaillants de produits de beauté de luxe tels que Estee Lauder EL.N , qui a fait part de ses faibles prévisions de bénéfices annuels mercredi.