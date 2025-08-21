Coty: dégradation des résultats au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 13:48









(Zonebourse.com) - Coty a dévoilé, au titre de son dernier trimestre 2024-25, une perte ajustée par action de cinq cents (contre une perte de trois cents un an auparavant) et un EBITDA ajusté en baisse de 23% à 126,7 millions de dollars.



La marge d'EBITDA ajusté de la maison de cosmétiques d'origine parisienne s'est ainsi dégradée de 200 points de base à 10,1%, pour un chiffre d'affaires en recul de 8% à 1,25 milliard de dollars (-9% en données comparables).



Sur l'ensemble de l'exercice clos fin juin 2025, Coty affiche ainsi un BPA ajusté en baisse de 41% à 22 cents et une marge d'EBITDA ajusté de 18,4%, pour un chiffre d'affaires de 5,89 milliards (-2% en comparable).



S'il anticipe une amélioration graduelle des tendance au cours de l'exercice 2025-26, le groupe n'attend un retour à une croissance de ses ventes en comparable, de son EBITDA ajusté et de son BPA ajusté qu'au second semestre.





