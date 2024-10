Coty continue de cibler un Ebitda ajusté de 9 à 11% pour 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coty s'attendre toujours à ce que l'Ebitda ajusté pour l'exercice 2025 augmente entre 9 et 11% par rapport à l'année précédente.

(AOF) - Hier, Coty a publié ses résultats préliminaires. Ses ventes au premier trimestre ont augmenté d'environ 4 à 5% en comparable contre une croissance attendue de 6%. La croissance du marché américain s'est ralentie au cours de la seconde partie du premier trimestre. Pour Coty, "la gestion très serrée des commandes et des stocks par les détaillants s'est traduite par des ventes aux distributeurs bien en deçà des ventes aux consommateurs dans un certain nombre de marchés: États-Unis, Australie, Chine".

