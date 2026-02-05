Coty chute en raison de l'abandon des prévisions de son nouveau directeur général

5 février - ** Les actions de la société mère de Covergirl, Coty COTY.N , ont baissé d'environ 7 % à 2,92 $ après la fermeture de la bourse

** La société retire ses prévisions pour l'ensemble de l'année , le nouveau directeur général par intérim Markus Strobel appelant à une meilleure discipline et à une meilleure exécution pour redresser la performance financière léthargique

** L'Ebitda ajusté du troisième trimestre devrait tomber entre 100 et 110 millions de dollars, en dessous de la prévision moyenne des analystes de 201,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait baisser d'un pourcentage moyen à un chiffre, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une hausse de 2,9 %

** Chiffre d'affaires de 1,68 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 1,66 milliard de dollars

** L'action a chuté de 55 % en 2025