Coty chute à la suite d'une perte trimestrielle surprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty COTY.N , chutent de 11,5% à 4,30 dollars dans les échanges prolongés

** Coty annonce une perte ajustée au 4ème trimestre de 5 cents , par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'un bénéfice de 2 cents, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus de Coty pour le 4ème trimestre ont baissé de 8% à 1,25 milliard de dollars, par rapport à l'estimation de 1,20 milliard de dollars

** Coty prévoit une baisse de 6 à 8 % des ventes comparables au 1er trimestre, contre une croissance de 4,5 % il y a un an

** À la dernière clôture, l'action est en baisse de ~30% cette année