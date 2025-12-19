Coty cède le solde de ses parts dans Wella à KKR
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 14:33
Aux termes de la transaction, le groupe de cosmétiques va recevoir un paiement immédiat en numéraire de 750 millions de dollars, ainsi que 45% du produit d'une éventuelle cession ultérieure ou d'une introduction en Bourse de Wella, suivant le scénario préférentiel de KKR.
Au vu de la solide performance récente et attendue de Wella, ainsi qu'eu égard aux niveaux de valorisations actuels du marché, Coty estime qu'il devrait recevoir des liquidités additionnelles, ce qui rapprocherait le produit brut total de la valeur comptable de sa participation dans Wella.
Dans un communiqué, le groupe fondé à Paris en 1904 souligne que cette cession marque l'aboutissement d'un programme lancé en 2020 qui visait à simplifier son portefeuille et ses activités, tout en permettant de dégager la pleine valeur de sa participation dans Wella.
Le groupe prévoit d'affecter la grande majorité des fonds issus de l'opération au remboursement de sa dette à court et long terme.
Les fonds issus de la cession conjugués à la solide génération de flux de trésorerie disponible de Coty, supérieure à 350 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2026, devraient ainsi lui permettre de ramener son ratio de levier financier net à environ 3x d'ici à la fin 2025, confirmant ainsi sa trajectoire en vue de l'atteinte d'un niveau de 2x.
La finalisation de cette opération intervient conformément à l'objectif initial de Coty de se désengager totalement de Wella d'ici la fin de l'année 2025.
Valeurs associées
|3,245 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté vendredi la demande de l'Etat de blocage provisoire du site Shein en France, jugeant la mesure "disproportionnée" après le retrait volontaire des produits illicites vendus par le géant asiatique de l'e-commerce. La demande ... Lire la suite
-
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles reçus vendredi à Matignon sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine. ... Lire la suite
-
Députés et sénateurs ont échoué à s'entendre vendredi sur le budget de l'État, écartant la perspective d'un texte adopté avant la fin de l'année, un échec au moins provisoire pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Entre le gouvernement et les socialistes d'un ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la publication de données sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis qui offrent des pistes contrastées sur la direction que pourrait prendre la banque centrale américaine (Fed) ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer