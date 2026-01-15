Coterra progresse suite à des pourparlers de fusion préliminaires avec Devon Energy

15 janvier - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Coterra Energy CTRA.N augmentent d'environ 3 % à 26,10 $

** Reuters rapporte, en citant des sources, que Coterra explore une fusion potentielle avec Devon Energy DVN.N , qui pourrait créer l'un des plus grands producteurs indépendants de schiste aux États-Unis

** Les deux sociétés auraient entamé des pourparlers préliminaires en vue d'une fusion

** Les actions de DVN ont baissé de 2,4 % à 37,02 $

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont baissé de 4,68% à 63,41 dollars le baril et le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 4,9% à 58,98 dollars le baril

** En 2025, CTRA a augmenté de 3,05% et DVN a gagné 11,9%