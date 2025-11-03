 Aller au contenu principal
Coterra Energy recule après un bénéfice décevant au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière Coterra Energy CTRA.N ont baissé de 2,3% à 23,82 $ dans les échanges prolongés

** Le bénéfice du troisième trimestre de Coterra manque les estimations, la baisse des prix du pétrole ayant compensé une augmentation de la production

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'élève à 41 cents par action, contre une estimation de 44 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise relève toutefois ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année entre 772 000 et 782 000 barils d'équivalent pétrole par jour en raison de la forte demande de gaz naturel

** A la dernière clôture, CTRA a baissé de 4,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
24,390 USD NYSE +3,09%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,84 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
61,04 USD Ice Europ +0,28%
