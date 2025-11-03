Coterra Energy rate son bénéfice trimestriel, mais revoit à la hausse ses prévisions de production annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 2, les détails et le contexte aux paragraphes 6-8)

La société pétrolière et gazière Coterra Energy CTRA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, la baisse des prix du pétrole ayant compensé une augmentation de la production, mais elle a relevé ses prévisions de production annuelle.

Les actions de la société étaient en baisse de 3 % à 23,66 $ dans les échanges après bourse.

Les politiques commerciales du président américain Donald Trump ont alimenté l'incertitude dans l'ensemble du secteur de l'énergie, l'escalade des tensions commerciales menaçant de ralentir la croissance économique mondiale et d'affaiblir la demande d'énergie.

Les prix du brut LCOc1 ont atteint en moyenne 68,33 dollars le baril au cours du trimestre juillet-septembre, en baisse de plus de 13% par rapport à l'année précédente, après que l'OPEP+ a accéléré les hausses de production et suscité des inquiétudes quant à l'offre excédentaire.

La société basée à Houston a annoncé un prix moyen du pétrole de 64,10 dollars le baril, en baisse d'environ 13 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production s'élevait à 166 800 barils par jour, en hausse d'environ 49 % par rapport à l'année dernière.

Toutefois, la société a revu à la hausse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année, les situant entre 772 000 et 782 000 barils d'équivalent pétrole par jour, en raison de la forte demande de gaz naturel.

Le prix moyen du gaz naturel a atteint 3,25 dollars par million d'unités thermiques britanniques au cours du trimestre, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une demande d'électricité record.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les États-Unis devraient connaître une hausse record de la demande d'électricité cette année et en 2026, en raison des besoins énergétiques considérables des centres de données.

Le bénéfice ajusté de la société était de 41 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 44 cents par action, selon les données compilées par LSEG.