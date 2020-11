Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-Soro appelle l'armée à se mutiner Reuters • 05/11/2020 à 01:26









ABIDJAN, 5 novembre (Reuters) - Guillaume Soro, influent ancien chef rebelle ivoirien, a appelé mercredi l'armée à se mutiner et à soutenir le conseil de transition formé par l'opposition après l'élection présidentielle contestée de samedi dont le président sortant Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur. L'opposition a boycotté le scrutin en accusant Alassane Ouattara de chercher à se maintenir illégalement au pouvoir en briguant un troisième mandat. Plusieurs maisons d'opposants accusés de sédition ont été encerclées mercredi par la police dans la capitale Abidjan. Ces tensions alimentent la crainte d'une escalade des violences dans un pays ensanglanté par une guerre civile de plusieurs mois consécutive à l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara en 2010 au détriment du président sortant de l'époque Laurent Gbagbo. Quelque 3.000 personnes avaient trouvé la mort dans les affrontements. Une quarantaine de personnes ont été tuées dans les troubles ayant éclaté en amont du scrutin de cette année. Dans un message publié sur Facebook mercredi soir, Guillaume Soro a appelé l'armée à joindre ses forces au gouvernement formé par l'opposition. "Je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de vous joindre au conseil de transition national", a dit celui qui avait contribué à porter Alassane Ouattara au pouvoir au terme de la brève guerre civile. "Nous ne pouvons pas, par peur, permettre la dictature d'Alassane Ouattara", a-t-il ajouté. (Ange Aboa et Bate Felix; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.