Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-Ouattara massivement réélu à la présidence-commission électorale Reuters • 03/11/2020 à 06:36









(Eléments supplémentaires) ABIDJAN, 3 novembre (Reuters) - Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix, selon les résultats partiels annoncés mardi matin par la commission électorale, après un scrutin boycotté par l'opposition et qui a donné lieu à une vague de violences meurtrières dans le pays. Faisant part de ces résultats, le président de la commission électorale Kuibiert-Coulibaly Ibrahime a déclaré que le taux de participation pour l'élection de samedi était de 53,9%. Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de valider les résultats et de proclamer le vainqueur après avoir étudié les éventuels recours de candidats. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a obtenu de plus de 90% des voix dans la plupart des circonscriptions. L'opposition a dénoncé la candidature du président sortant comme une tentative illégale de se maintenir au pouvoir, alors que le nombre de mandats présidentiels consécutifs était jusqu'ici limité à deux. Ouattara estime que la nouvelle Constitution adoptée en 2016 l'autorisait à briguer un troisième mandat. Ce désaccord a provoqué des heurts en amont de l'élection, avec au moins 30 personnes tuées. Au moins cinq personnes supplémentaires ont trouvé la mort samedi, selon des représentants. En 2010, l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, rejetée par le président sortant Laurent Gbagbo, avait déclenché une guerre civile de plusieurs mois. Ouattara avait accédé au pouvoir après la victoire de ses forces en 2011. Le conflit avait fait quelque 3.000 morts. (Ange Aboa et Loucoumane Coulibaly; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.