Côte d'Ivoire-Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison

ABIDJAN, 28 avril (Reuters) - Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a été condamné mardi par contumace à 20 ans de prison pour détournement de fonds, a annoncé le juge chargé de son procès. Le verdict a été prononcé à l'issue d'un procès de quelques heures auquel ont refusé de participer les avocats de l'ancien rebelle. La défense affirme que les accusations portées contre Guillaume Soro, actuellement en exil en Europe, visent à l'empêcher de participer au scrutin présidentiel d'octobre prochain. (Ange Aboa version française Bertrand Boucey)

