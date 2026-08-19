COTATIONS DU MATIN EN EUROPE-Des robots qui dansent, des obligations bradées

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19 août - Tom Westbrook nous donne un ENQUÊTE de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Les rendements des obligations à long terme se sont stabilisés près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, tandis que le géant chinois de la robotique humanoïde Unitree a pris un départ fulgurant lors de son introduction en bourse mercredi, s'échangeant à un cours six fois supérieur à son prix d'offre. La vague de ventes d’obligations à long terme observée cet été amène les traders à s’interroger sur ses véritables causes: des perspectives de croissance plus favorables, ou une inquiétude croissante face à une inflation tenace et à la pression exercée par des dépenses publiques galopantes.

Plus tard dans la journée de mercredi, les États-Unis alourdiront leur dette, qui avoisine déjà les 40 000 milliards de dollars, avec une adjudication de 16 milliards de dollars d’obligations à 20 ans, tandis que la Réserve fédérale publiera le compte-rendu de sa réunion du mois dernier. Ces deux événements sont au centre de l’attention, alors que les investisseurs s’interrogent sur la capacité de la Fed à maîtriser l’inflation à long terme et exigent une rémunération plus élevée pour prêter au gouvernement américain. Le contraste avec la Chine est saisissant. Alors queles contrats à terme sur les obligations souveraines à 10 ansont atteint un niveau record mardi, la demande des investisseurs pour la dette des géants du cloud ne montrait guère de signes de ralentissement, l’émission obligataire d’Alphabet ayant suscité un vif intérêt dans le cadre de la dernière transaction . Unitree, quant à elle, tire parti de la forte demande d’exposition au secteur technologique, son introduction en bourse ayant été sursouscrite 8 000 fois par les investisseurs particuliers. Parallèlement, plus de 300 entreprises sont attendues à la World Robot Conference à Pékin ets’efforcent de démontrer que les robots ne sont pas seulement des prouesses de force et d’agilitédestinées à impressionner le public, mais des entreprises capables de générer des rendements dans le monde réel.

Les chiffres définitifs de l’inflation doivent être publiés en Europe et au Royaume-Uni; dans ce dernier pays, on s’attend à ce que le taux passe de 2,6 % à 2,9 %, tandis qu’aux États-Unis, les résultats de Target, TJX et Lowe’s seront au centre de l’attention après les chiffres décevants des ventes au détail de la semaine dernière.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce mercredi:

- Économie: inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni

- Résultats: Target, TJX, Lowe's

- Politique: compte-rendu de la Fed, intervention de Christine Lagarde

- Adjudication d'obligations américaines à 20 ans