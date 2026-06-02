Cotation suspendue pour Inventiva avant une levée de fonds

Inventiva a annoncé la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Cette suspension, demandée par la société, prendra effet à l'ouverture du marché le 2 juin 2026 à 9h00.

Cette mesure intervient en amont d'un projet d'opération de financement dont les modalités seront communiquées ultérieurement par le laboratoire. La suspension restera en vigueur jusqu'à la publication de cette nouvelle communication.

Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre ce même jour vers 15h30, en même temps que l'ouverture du marché américain où Inventiva est aussi cotée sous forme d'ADR.