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France: Le déficit budgétaire s'élève à €69,602 mds à fin avril
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 08:56

L'Assemblée nationale à Paris

L'Assemblée nationale à Paris

Le ​déficit du budget de ​l'Etat français ​s'est ⁠établi à ‌69,602 milliards d'euros fin ​avril, ‌selon ⁠les données publiées mardi ⁠par ‌le ministère ⁠de ‌l'Action ⁠et des Comptes ⁠publics.

Fin ‌avril 2025, ​le ‌déficit s’élevait à 69,303 ​milliards ⁠d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)

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9 commentaires

  • 10:22

    On tape dans le social notre budget devient bénéficière. Mais les français n'en veulent pas.....

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