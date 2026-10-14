Cotation à l'ASX : Glencore réaffirme son poids économique en Australie

Entreprise anglo-suisse de négoce et d'extraction de matières premières, Glencore a fait ses débuts sur la principale bourse australienne, l'Australian Securities Exchange (ASX), sous le symbole boursier GLC.

Gary Nagle, directeur général de Glencore, a déclaré qu'il s'agissait d'une journée enthousiasmante pour l'entreprise : le groupe investit en Australie depuis des décennies et nous savons que la communauté des investisseurs australiens possède une compréhension très fine des ressources mondiales et des marchés des matières premières."

Une politique de retour aux actionnaires soutenue

Glencore bénéficie d'une cotation principale à Londres et d'une cotation secondaire existante à Johannesburg. Depuis 2021, l'entreprise a annoncé un retour aux actionnaires de 28,7 milliards de dollars, ce qui représente environ un tiers de sa capitalisation boursière.

Une présence ancrée au coeur de l'industrie minière

Cette cotation à l'ASX renforce l'engagement de Glencore en Australie, présent depuis 30 ans. Le groupe y est l'une des entreprises de ressources les plus importantes et les plus diversifiées, comptant 16 820 employés et sous-traitants répartis sur 16 sites miniers en activité et sept installations de transformation des métaux.

Glencore est le premier producteur australien de charbon, de cobalt, de nickel, de plomb et de zinc. La division Glencore Technology propose une gamme de solutions technologiques de traitement des minerais aux fonderies et raffineries du monde entier, tandis que sa branche pétrolière figure parmi les plus grands importateurs de carburants liquides (dont le diesel) en Australie, contribuant ainsi à la sécurité énergétique nationale.

Un poids lourd de l'économie australienne

"Nous sommes très fiers de notre contribution économique majeure en Australie", "Au cours des cinq dernières années, Glencore a directement injecté 95 milliards de dollars australiens dans l'économie du pays, notamment en soutenant plus de 6 440 entreprises locales et en versant plus de 24 milliards de dollars australiens d'impôts et de redevances aux gouvernements australiens", a souligné Gary Nagle.