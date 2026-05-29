Costco recule légèrement malgré des résultats nettement supérieurs aux prévisions au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** L'action de Costco Wholesale COST.O recule de 0,5 % à 990,01 $ avant l'ouverture du marché ** L'entreprise profite de la flambée des prix de l'essence, car de plus en plus de consommateurs se tournent vers son carburant moins cher, ce qui lui permet de dépasser les attentes du marché concernant ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre

** Bernstein relève son objectif de cours de 1 192 $ à 1 194 $; indique qu'il suivra de près la croissance du nombre d'adhérents alors que le marché américain devient de plus en plus saturé

** Il ajoute: “si nous devions constater une faiblesse de la croissance de la MFI (fréquence mensuelle des transactions) à court terme, nous nous attendons à ce qu'elle soit compensée par d'autres leviers, notamment la croissance des médias de détail”

** Le chiffre d'affaires trimestriel total progresse de 12 % pour atteindre 70,53 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 69,81 milliards de dollars.

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre progresse grâce à une forte croissance dans toutes les régions

** La recommandation moyenne de 37 analystes est « acheter », avec un objectif de cours médian de 1 100 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 15 % depuis le début de l'année