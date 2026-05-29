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Costco manque de peu les attentes sur son 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 13:15

Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net de 2,19 MdsUSD pour son 3e trimestre 2025-2026, clos le 10 mai, soit 4,93 USD par action, un BPA en progression de 15% en comparaison annuelle, mais très légèrement inférieur, de 1%, à l'estimation moyenne des analystes.

Les ventes de la chaîne de magasins-entrepôts ont augmenté de 11,6% à 69,15 MdsUSD, dont une progression de 9,8% en données comparables ( 9,4% aux États-Unis, 10,7% au Canada et 11,2% sur les autres marchés internationaux).

Hors impacts des variations des prix de l'essence et des taux de change, les ventes de Costco en comparable n'ont toutefois progressé que de 6,6%. Le groupe revendique en outre une hausse de 20,8% de ses ventes en ligne.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
995,2000 USD NASDAQ -0,85%
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