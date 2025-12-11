 Aller au contenu principal
Costco dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande à l'approche des fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1,4,8, des informations générales aux paragraphes 3,5,6; met à jour les actions au paragraphe 9)

Costco Wholesale COST.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, les consommateurs ayant acheté dans ses magasins des produits de première nécessité à des prix abordables et des articles plus agréables à se procurer avant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Les détaillants ainsi que les exploitants de chaînes de magasins à un dollar ont été en mesure d'attirer des clients de toutes les catégories de revenus dans leurs magasins grâce à des offres attrayantes et des offres saisonnières , même à un moment où la hausse de l'inflation et la faiblesse du marché de l'emploi ont rendu les acheteurs prudents.

L'accent mis par Costco sur la valeur ajoutée et sur les articles de sa marque de distributeur phare, Kirkland Signature, a trouvé un écho auprès de ses membres, qui restent généralement pointilleux lorsqu'il s'agit d'acheter des articles discrétionnaires.

Les ventes des magasins comparables, hors essence, ont augmenté de 6,4 % pour le trimestre clos le 23 novembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 5,82 %, selon les données compilées par LSEG.

Walmart WMT.O , Dollar Tree DLTR.O et Dollar General

DG.N , après avoir publié des résultats optimistes pour leurs derniers trimestres, ont souligné que, outre les consommateurs à faible revenu, les acheteurs légèrement plus aisés se rendent également dans leurs magasins.

Selon les données de Placer.ai , Costco a enregistré une hausse de 6 % du trafic global en glissement annuel au cours des trois mois allant de juillet à septembre, tandis que les visites en octobre ont augmenté de 9,8 % par rapport à l'année précédente.

Costco a enregistré des recettes trimestrielles de 67,31 milliards de dollars, contre 67,14 milliards de dollars estimés par les analystes.

Elle a réalisé un bénéfice trimestriel de 4,50 dollars par action, dépassant les estimations de 4,27 dollars par action.

Les actions de la société ont légèrement baissé à 881,53 dollars après la clôture. L'action a chuté d'environ 3 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
884,4000 USD NASDAQ +1,14%
DOLLAR GENERAL
132,670 USD NYSE +5,41%
DOLLAR TREE
129,9700 USD NASDAQ +4,61%
DOORDASH RG-A
224,5200 USD NASDAQ +1,92%
INSTACART (MAPLEBEAR)
44,6400 USD NASDAQ +2,66%
