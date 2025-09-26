Costco dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Costco Wholesale a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Le géant américain de la distribution a déclaré un bpa de 5,87 dollars, au-dessus du consensus (5,80 dollars), contre 5,15 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 86,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché (86,06 milliards de dollars), après 79,7 milliards l'an passé à la même période.

Les ventes totales à magasins comparables, hors essence, ont augmenté de 6,4 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 6,44 %.

