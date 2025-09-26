 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,38
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Costco dépasse les attentes trimestrielles
information fournie par AOF 26/09/2025 à 14:37

(AOF) - Costco Wholesale a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Le géant américain de la distribution a déclaré un bpa de 5,87 dollars, au-dessus du consensus (5,80 dollars), contre 5,15 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 86,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché (86,06 milliards de dollars), après 79,7 milliards l'an passé à la même période.

Les ventes totales à magasins comparables, hors essence, ont augmenté de 6,4 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 6,44 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COSTCO WHSL
943,3100 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank