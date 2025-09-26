Costco dépasse des estimations trimestrielles alors que les Américains recherchent des bonnes affaires dans un contexte d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Costco dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du quatrième trimestre

Limite les catégories de produits et se concentre sur l'approvisionnement local pour atténuer l'impact des tarifs douaniers

Les revenus des frais d'adhésion augmentent de 14 % pour atteindre 1,72 milliard de dollars au quatrième trimestre

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Anuja Bharat Mistry

25 septembre - Costco Wholesale COST.O a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, les Américains à la recherche de bonnes affaires ayant afflué vers la chaîne de magasins à adhésion obligatoire pour s'approvisionner en produits de première nécessité à bas prix.

Les budgets des ménages étant sous pression en raison de la hausse de l'inflation et de l'affaiblissement du marché du travail, les consommateurs recherchent de plus en plus la valeur, ce qui a aidé les détaillants tels que Costco à contrer le ralentissement général du secteur.

Les politiques commerciales de l'administration Trump ont mis à rude épreuve les portefeuilles des consommateurs et ont poussé les entreprises à élaborer des plans pour atténuer les droits de douane.

La stratégie de Costco consistant à conserver des catégories de produits limitées et à se concentrer sur l'approvisionnement local dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et les États-Unis l'a aidé à mieux naviguer dans l'environnement actuel et à minimiser l'impact des tarifs douaniers.

"Le fait d'être en mesure de gérer les tarifs douaniers les place en bonne position pour une bonne saison d'achats de Noël - à condition que les acheteurs ouvrent leur portefeuille comme d'habitude", a déclaré Greg Zakowicz, conseiller en commerce électronique et en vente au détail chez Omnisend.

Les ventes importantes de sa marque privée et le maintien de prix plus bas sur certains articles, tels que le beurre et les œufs, ont également profité à l'entreprise.

"Costco semble réinvestir une partie de l'augmentation des frais d'adhésion de l'année dernière dans une tarification plus stricte pour les membres, tout en laissant le reste se répercuter sur le résultat net, ce qui est bénéfique à la fois pour les membres et les actionnaires", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

La société, qui a augmenté ses cotisations l'année dernière , a vu ses bénéfices augmenter de 14 % pour atteindre 1,72 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 août.

Ses revenus se sont élevés à 86,16 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 86,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes totales des magasins comparables, hors essence, ont augmenté de 6,4 %, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 6,44 %.

Les actions de Costco, qui ont augmenté d'environ 3 % cette année, ont baissé d'environ 1 % après la cloche.

En excluant les éléments, la société a réalisé un bénéfice de 5,87 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 5,80 $.