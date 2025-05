Costco: augmentation de 7% des ventes en avril information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a fait part mercredi soir de ventes totales de près de 21,2 milliards de dollars pour son mois d'avril 2025, soit les quatre semaines jusqu'au 4 mai, en augmentation de 7% par rapport à la même période de l'année dernière.



En données comparables, le chiffre d'affaires de la chaine de magasins-entrepôts a progressé de 4,4% (+6,7% hors incidence des variations des prix de l'essence et des taux de change), dont une progression de 5,2% aux Etats-Unis.



'En avril 2025, on a compté un jour ouvert de moins que l'année dernière, en raison du décalage calendaire de Pâques, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes totales et comparables d'environ 1% et 1,5 à 2% respectivement', précise Costco.





Valeurs associées COSTCO WHSL 1 007,1500 USD NASDAQ 0,00%