Corxel, société spécialisée dans le développement de médicaments contre l'obésité, va entrer en bourse aux États-Unis via une opération de fusion avec une SPAC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corxel Pharmaceuticals, société spécialisée dans le développement de médicaments contre l'obésité, va entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Amanat Acquisition Corp AMAN.O , ont annoncé lundi les deux entreprises.

* Le succès des nouveaux traitements amaigrissants a déclenché une vague d’investissements de la part des entreprises biotechnologiques cherchant à se tailler une part de ce secteur en pleine croissance, dominé par Novo Nordisk < NOVOb.CO> et Eli Lilly < LLY.N >

* Corxel devrait recevoir environ 377 millions de dollars grâce à l’opération de fusion avec une SPAC et à un investissement privé concomitant dans des actions cotées; des investisseurs institutionnels se sont engagés à y apporter 300 millions de dollars

* La société développe des produits candidats administrés par voie orale; son principal candidat, le CX11, est en cours de développement pour le traitement de l’obésité, du diabète de type 2 et des troubles cardiométaboliques associés, et des travaux sont en cours pour le faire passer en phase avancée de développement

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027; la société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq

* Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d’une introduction en bourse et utilise ces fonds pour fusionner avec ou acquérir une société privée, la faisant ainsi entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle

* Leerink Partners agit en tant qu’agent de placement principal pour le financement PIPE, tandis qu’Evercore ISI, Guggenheim Securities, Cantor et LifeSci Capital interviennent en tant qu’agents de placement