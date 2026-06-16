Corvex en hausse après avoir nommé Moreland, ancien banquier chez Morgan Stanley, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action de la société de cloud computing spécialisée dans l'IA Corvex MOVE.O progresse de 5,4% à 20,40 dollars

** La société annonce la nomination de Christopher Chance Moreland au poste de directeur financier, à compter du 29 juin

** Il précise que M. Moreland vient de Morgan Stanley, où il travaillait dans le domaine du financement à effet de levier et des acquisitions

** MOVE précise que son expérience contribuera à développer l’infrastructure GPU et à lever des fonds, alors que la demande en calcul IA ne cesse de croître

** Le directeur général affirme que son expertise des marchés de capitaux soutiendra l’expansion des centres de données et les investissements dans les logiciels

** La société précise que cette nomination souligne sa volonté de renforcer sa solidité financière afin de soutenir une croissance rapide tirée par l’IA

** Si l’on inclut la hausse enregistrée lors de cette séance, le cours de l’action a presque triplé depuis le début de l’année