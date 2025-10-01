 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 939,19
+0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Corteva progresse après avoir décidé de scinder les unités de semences et de pesticides en entités distinctes
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N sont en hausse de 2,1 % à 69,05 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle va séparer ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse

** Après la scission, les deux entités fonctionneront comme une société de semences pure et une société de protection des cultures pure

** Chuck Magro, patron de CTVA, deviendra directeur général de la société issue de la scission qui abritera l'activité semences

** Greg Page, président de Corteva, conservera son poste au sein de la société existante qui gérera le segment des produits phytosanitaires

** CTVA prévoit que la scission sera achevée au cours du second semestre 2026

** La société de courtage Mizuho estime que l'activité pesticides a bénéficié de l'effet de halo de l'activité semences à plus forte valeur ajoutée

** "A notre avis, une analyse raisonnable de l'évaluation de la somme des parties n'offre pas une hausse aussi importante que celle que l'on peut obtenir en ne faisant rien" - Mizuho

** A la dernière clôture, CTVA a progressé de 18,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CORTEVA
67,620 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank