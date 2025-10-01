Corteva progresse après avoir décidé de scinder les unités de semences et de pesticides en entités distinctes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N sont en hausse de 2,1 % à 69,05 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle va séparer ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse

** Après la scission, les deux entités fonctionneront comme une société de semences pure et une société de protection des cultures pure

** Chuck Magro, patron de CTVA, deviendra directeur général de la société issue de la scission qui abritera l'activité semences

** Greg Page, président de Corteva, conservera son poste au sein de la société existante qui gérera le segment des produits phytosanitaires

** CTVA prévoit que la scission sera achevée au cours du second semestre 2026

** La société de courtage Mizuho estime que l'activité pesticides a bénéficié de l'effet de halo de l'activité semences à plus forte valeur ajoutée

** "A notre avis, une analyse raisonnable de l'évaluation de la somme des parties n'offre pas une hausse aussi importante que celle que l'on peut obtenir en ne faisant rien" - Mizuho

** A la dernière clôture, CTVA a progressé de 18,7 % depuis le début de l'année