Corteva met en garde contre une stagnation de ses bénéfices au second semestre, malgré une révision à la hausse de ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sumit Saha

La société d'agrosciences américaine Corteva CTVA.N a déclaré vendredi que son résultat opérationnel du second semestre 2026 serait globalement stable par rapport à l'année précédente, les droits de douane, les coûts de scission et le conflit au Moyen-Orient venant contrebalancer les gains liés à la demande de semences et à l'adoption croissante de nouveaux produits phytosanitaires.

L'action Corteva a chuté de près de 10 %, s'acheminant vers sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis 2020.

Jeudi, Corteva avait revu à la hausse ses prévisions de résultat ajusté pour l’ensemble de l’année , après que ses résultats du deuxième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street, grâce à une solide exécution au premier semestre et à une demande résiliente dans ses activités de semences et de protection des cultures.

Corteva prévoit une croissance en volume à un chiffre élevée dans son activité de protection des cultures au second semestre, mais a indiqué que les prix baisseraient d’un chiffre faible à moyen.

La société ne prévoit pas de reprise des prix au Brésil en 2026, l'un des plus grands marchés mondiaux de la protection des cultures, invoquant une pression concurrentielle persistante malgré l'amélioration des tendances de la demande, ont déclaré des dirigeants lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La demande pour ses nouveaux produits phytosanitaires est restée solide, a indiqué la société, le portefeuille étant en passe de générer environ 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires cette année, ce qui contribue à compenser la pression générale sur les prix.

Corteva a déclaré avoir largement compensé les coûts liés à la scission sur une base annuelle et s’attend désormais à un impact négatif d’environ 25 millions de dollars cette année lié aux activités de scission.

La société est toujours en bonne voie pour se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse le 1er octobre, une opération qui, selon elle, permettra d’affiner l’orientation stratégique de ses activités agricoles.