Corteva : les actions chutent alors qu'un rapport sur une scission potentielle suscite des inquiétudes quant aux perturbations opérationnelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon et Sumit Saha

Les actions de Corteva CTVA.N ont chuté d'environ 4 % lundi après qu'un rapport de la société américaine d'agrochimie ait envisagé de séparer ses activités de semences et de produits chimiques de protection des cultures, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux perturbations opérationnelles potentielles et à la dilution de la valeur.

Le modèle d'entreprise combiné a historiquement produit de fortes synergies, y compris des traits de semences et des produits de protection des cultures co-développés, ainsi que des solutions groupées pour les agriculteurs.

Selon Matthew DeYoe, analyste chez Bank of America, la scission potentielle par Corteva de ses activités de semences et de protection des cultures n'a pas de mérite stratégique ou financier clair et pourrait affaiblir les deux unités.

Une scission pourrait avoir un impact particulier sur la plate-forme intégrée de recherche et développement qui a donné naissance à des produits tels que le système de désherbage Enlist.

L'année dernière, l'activité semences a généré environ 56,5 % du chiffre d'affaires net total de 16,90 milliards de dollars, tandis que le segment protection des cultures, qui comprend les herbicides, les fongicides, les insecticides et les traitements de semences, en a représenté 43,5 %.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que Corteva envisageait de séparer ses deux activités, rejoignant ainsi d'autres grandes entreprises telles que Kraft Heinz

KHC.O , Warner Bros Discovery WBD.O et Honeywell HON.O qui se sont séparées de certaines de leurs unités afin d'augmenter le rendement pour les actionnaires.

Wolfe Research a noté que le directeur général Chuck Magro a toujours cherché à accroître la valeur actionnariale, mais a souligné qu'une scission n'était pas nécessaire d'un point de vue stratégique.

Corteva n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters lundi.

L'entreprise est issue de la division agroalimentaire détachée de DowDuPont en 2019, suite à la fusion de Dow et DuPont en 2017. Elle fait partie des plus grands producteurs américains de produits phytosanitaires, en concurrence avec Syngenta et les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer

BAYGn.DE .

Les actions de Corteva ont gagné environ 26 % cette année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 50,45 milliards de dollars.