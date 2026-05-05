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Corteva dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine d'agrosciences Corteva CTVA.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à de solides ventes dans ses segments des semences et de la protection des cultures. La société basée à Indianapolis a annoncé un bénéfice ajusté de 1,50 dollar par action pour cette période. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,17 dollar par action.

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