Corteva dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande en semences et en produits phytosanitaires

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La société agroalimentaire américaine Corteva CTVA.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une forte demande dans ses segments des semences et de la protection des cultures.

Les prix des cultures ont été mitigés au cours du trimestre, le soja et le maïs ayant rebondi en raison de prévisions de semis plus restreintes aux États-Unis, ce qui a soutenu les revenus agricoles et les dépenses en intrants agricoles, profitant ainsi aux fournisseurs, dont Corteva.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des semences de Corteva a augmenté de 12 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,02 milliards de dollars, tandis que celui du segment de la protection des cultures a progressé de 10 %, à 1,88 milliard de dollars.

Les ventes de semences ont bénéficié d'effets de change favorables et d'une hausse des volumes en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), sous l'effet de décalages de calendrier et de conditions météorologiques favorables dans l'hémisphère nord. Les effets de change positifs ont également soutenu les ventes du segment de la protection des cultures, qui a enregistré une amélioration des volumes.

"Nous prévoyons que l'impact net des développements géopolitiques et commerciaux sur nos résultats annuels restera gérable dans le cadre de nos prévisions actuelles, et la demande sous-jacente devrait rester solide", a déclaré la société dans un communiqué.

Corteva avait annoncé l'année dernière son intention de scinder ses activités de semences et de protection des cultures en deux sociétés cotées en bourse, . Après avoir nommé en avril Luke Kissam, ancien directeur général d'Albemarle

ALB.N , à la tête de la future unité de protection des cultures, la société a annoncé lundi que son activité de semences et de génétique serait baptisée Vylor .

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation de base pour l'ensemble de l'année, comprises entre 4 et 4,2 milliards de dollars, ainsi que ses prévisions de bénéfice d'exploitation par action, comprises entre 3,45 et 3,70 dollars.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,91 milliards de dollars.

Le bénéfice trimestrielajusté s'est établi à 1,50 dollar par action. Les analystes tablaient en moyenne sur 1,17 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.