Corteva chute après l'annonce d'une scission potentielle ; les courtiers sont partagés sur la nécessité d'une telle opération

15 septembre - ** Les actions de la société agrochimique américaine Corteva CTVA.N chutent de environ 3,5 % à 71,69$

** Le WSJ a rapportévendredi que Corteva explore la séparation de ses activités de semences et de pesticides, dans le but de protéger ses activités de semences des responsabilités potentielles liées aux activités de pesticides

** CTVA n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters vendredi

** "Bien que cela reste de la spéculation, nous n'en voyons pas l'intérêt financier ou stratégique...". De plus, nous pensons que toute séparation pourrait créer deux entités plus faibles" - BofA Global Research

** Wolfe Research estime que si une séparation n'est pas nécessaire, il existe une probabilité raisonnable de création de valeur à partir de la plateforme de semences de CTVA

** BMO Capital Markets dit qu'il n'est pas convaincu que la scission augmente la valeur de l'entreprise

** Oppenheimer estime qu'une scission est logique d'un point de vue financier

** Kristen Owen d'Oppenheimer estime que les semences pourraient rapporter une valeur d'entreprise d'environ 41 milliards de dollars, soit 63 dollars par action, et les pesticides d'environ 15 milliards de dollars, soit 24 dollars par action, en supposant un bilan proportionnel

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de CTVA ont augmenté de25,7 % depuis le début de l'année