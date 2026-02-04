 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corteva chute après des ventes du T4 inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N en baisse de 3,1 % à 72,74 $ avant le marché

** La société a manqué mardi soir les estimations de ventes nettes du 4ème trimestre , en raison d'une baisse des volumes de ventes dans ses activités de protection des cultures et de semences

** Les ventes nettes du 4ème trimestre s'élèvent à 3,91 milliards de dollars, contre 4,24 milliards de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles de son segment semences ont baissé de 2% à 1,74 milliard de dollars, tandis que celles de son segment protection des cultures ont baissé de 1% à 2,17 milliards de dollars

** En 2025, les actions de CTVA ont augmenté de 17,7 %

Valeurs associées

CORTEVA
74,960 USD NYSE +2,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank