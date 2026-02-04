Corteva chute après des ventes du T4 inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N en baisse de 3,1 % à 72,74 $ avant le marché

** La société a manqué mardi soir les estimations de ventes nettes du 4ème trimestre , en raison d'une baisse des volumes de ventes dans ses activités de protection des cultures et de semences

** Les ventes nettes du 4ème trimestre s'élèvent à 3,91 milliards de dollars, contre 4,24 milliards de dollars attendus par les analystes - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles de son segment semences ont baissé de 2% à 1,74 milliard de dollars, tandis que celles de son segment protection des cultures ont baissé de 1% à 2,17 milliards de dollars

** En 2025, les actions de CTVA ont augmenté de 17,7 %