Corteva chute après avoir décidé de scinder les unités "semences" et "pesticides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N ont baissé de 6,6 % à 63,17 $

** La société annonce qu'elle va séparer ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse

** Après la scission, les deux entités fonctionneront comme une société de semences pure et une société de protection des cultures pure

** La société estime que les dis-synergies, ou les coûts supplémentaires, s'élèveront entre 80 et 100 millions de dollars, a déclaré le directeur financier David Johnson lors d'une conférence téléphonique

** L'unité de protection des cultures serait chargée de régler les litiges environnementaux, y compris la pollution liée aux PFAS, ou "produits chimiques à vie"

** CTVA s'attend à ce que la scission soit achevée au second semestre 2026

** La société de courtage Mizuho estime que l'activité pesticides a bénéficié de l'effet de halo de l'activité semences à plus forte valeur ajoutée

** "A notre avis, une analyse raisonnable de l'évaluation de la somme des parties n'offre pas une hausse aussi importante que celle qui peut être obtenue en ne faisant rien" - Mizuho

** En incluant les mouvements de la séance, CTVA est en hausse de 10,5 % depuis le début de l'année