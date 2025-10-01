 Aller au contenu principal
Corteva chute après avoir décidé de scinder les unités "semences" et "pesticides
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions de la société agrochimique Corteva CTVA.N ont baissé de 6,6 % à 63,17 $

** La société annonce qu'elle va séparer ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse

** Après la scission, les deux entités fonctionneront comme une société de semences pure et une société de protection des cultures pure

** La société estime que les dis-synergies, ou les coûts supplémentaires, s'élèveront entre 80 et 100 millions de dollars, a déclaré le directeur financier David Johnson lors d'une conférence téléphonique

** L'unité de protection des cultures serait chargée de régler les litiges environnementaux, y compris la pollution liée aux PFAS, ou "produits chimiques à vie"

** CTVA s'attend à ce que la scission soit achevée au second semestre 2026

** La société de courtage Mizuho estime que l'activité pesticides a bénéficié de l'effet de halo de l'activité semences à plus forte valeur ajoutée

** "A notre avis, une analyse raisonnable de l'évaluation de la somme des parties n'offre pas une hausse aussi importante que celle qui peut être obtenue en ne faisant rien" - Mizuho

** En incluant les mouvements de la séance, CTVA est en hausse de 10,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CORTEVA
63,210 USD NYSE -6,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

