Corteva augmente ses gains suite à l'annonce d'une possible scission ; BMO et Oppenheimer divergent d'opinion sur la nécessité d'une scission
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de Corteva CTVA.N augmentent de 1 % à 75,03 $ en pré-marché, s'ajoutant à la hausse de 1,8 % enregistrée vendredi

** Le WSJ a rapporté vendredi que Corteva explore la séparation de ses activités de semences et de pesticides, dans le but de protéger ses activités de semences des responsabilités potentielles liées aux activités de pesticides

** CTVA n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters vendredi

** BMO Capital Markets dit ne pas être convaincu que la scission soit valorisante, mais Oppenheimer dit qu'une séparation a du sens d'un point de vue financier

** Kristen Owen d'Oppenheimer ajoute que les semences pourraient rapporter une valeur d'entreprise de ~41 milliards ou ~63 $/action et les pesticides de ~15 milliards ou 24 $/action, en supposant un bilan proportionnel

** A la dernière clôture, les actions de CTVA ont augmenté de 30,4 % depuis le début de l'année

